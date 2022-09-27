У Магуайра 5 баллов из 10 от Sky Sports за матч Англии с Германией. Ниже оценка только у Поупа

Харри Магуайр стал одним из худших игроков сборной Англии в матче с Германией (3:3).

Sky Sports оценил игру защитника в этом матче в 5 баллов из 10. Более низкую оценку получил только вратарь Ник Поуп, допустивший в матче с Германией результативную ошибку – на 87-й минуте он неуверенно отбил удар Сержа Гнабри прямо перед собой, и Кай Хавертц добил мяч в сетку, сравняв счет. Поуп получил 4 балла из 10 за этот матч.

По 6 баллов получили защитники Эрик Дайер и Рис Джеймс, полузащитник Фил Фоден, а также Кайл Уокер, и Букайо Сака, вышедшие на замену во втором тайме.

В 7 баллов оценили игру защитника Джона Стоунза, полузащитников Деклана Райса и Джуда Беллингема, вингера и нападающего .

Самую высокую оценку в сборной – 8 баллов – получил защитник Люк Шоу. Джордан Хендерсон, вышедший на замену на 91-й минуте матча, остался без оценки.

«Я капитан «МЮ» – журналистам же нравятся клики». Харри Магуайр снова привез – теперь в сборной