Гари Невилл: «Конте принесет «Тоттенхэму» трофей. Они идеально подходят друг другу»

Гарри Невилл считает, что Антонио Конте и идеально подходят друг другу.

«Он добивается результатов. Я думаю, что они все равно попадут в четверку лучших.

Я считаю, что принесет «Тоттенхэму» трофей. Он из тех менеджеров, которые не уйдут, пока не выиграют трофей. Конте принесет «Тоттенхэму» успех.

Он – отличное дополнение, большой актив для Премьер-лиги. Из всех, кого я видел, он – единственный тренер, который преуспел в «Челси», когда пришел туда. Он единственный, кто покинул «Челси» почти на своих условиях. Он умный, интеллигентный, и (президент «Тоттенхэма» – прим. Sports.ru) должен сделать так, чтобы Конте был всем доволен.

Такой клуб, такой стадион, с такими деньгами в такой лиге. Где еще Конте может получить такие условия в Европе? Конте и «шпоры» нужны друг другу.

Леви нужен футбол уровня Лиги чемпионов, а Конте нужен большой клуб, который принесет ему славу и успех, которого он хочет. В данный момент они идеально подходят друг другу», – сказал Невилл в интервью Sky Sports.

Напомним, что «Тоттенхэм» добился лишь одной победы за четыре последних тура . Лондонцы набрали 26 очков и занимают четвертое место в таблице. 12 ноября «Тоттенхэм» встретится с «Лидсом» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги.