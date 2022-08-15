Лунев о 18-м месте «Байера»: «Вернемся в группу лидеров, уверен. Квалификация позволит выправить ситуацию»

Вратарь оценил старт клуба в сезоне Бундеслиги.

После 2 туров леверкузенцы занимают в таблице последнее место, не набрав ни одного очка.

«Старт команды очень плохой, хотя на сборах была проделана огромная работа, и мы выглядели очень хорошо. В прошлом году была обратная ситуация: на сборах выглядели посредственно, но стартовали неплохо.

Пока нам очень не везет. В последней игре с «Аугсбургом» имели полное преимущество, но не смогли реализовать моменты, а соперник из ничего смог забить два мяча, так бывает, это футбол.

В первом туре на выезде по моментам переиграли дортмундцев, но наши лидеры пока не могут отличиться. Только у Шика было три стопроцентных момента.

Уверен, квалификация нашего тренерского штаба и игроков позволит выправить ситуацию и мы вернемся в группу лидеров», – сказал Лунев.