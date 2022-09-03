Агент о травме Лунева: «Андрей приступил к тренировкам в зале. С каждым днем нагрузки увеличиваются»

Агент Андрея Лунева рассказал о восстановлении вратаря от травмы бедра.

«На этой неделе Андрей приступил к тренировкам в зале, начались пробежки: сначала на специальных тренажерах, где убирается вес тела, потом уже с полной нагрузкой. С каждым днем нагрузки увеличиваются, работа объемная, и в процессе смотрят, как на нагрузку реагирует нога — пока никаких проблем нет.

Важно придерживаться протокола, согласно которому установлены определенные сроки. В Германии не приветствуют игру на обезболивающих уколах, потому что считают, что это приводит впоследствии к потере футболиста на больший срок.

До возвращения в общую группу Андрею еще нужно время. Сроки восстановления при подобной травме — 6-8 недель, но, если не случится форс-мажора, Андрей восстановится раньше. Это на самом деле рецидив травмы, полученной в «Зените». Главное, что не случилось никаких разрывов, щелчков. Травму нужно обязательно долечить до конца», – сказал Антон Смирнов.