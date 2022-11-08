Анчелотти о 2:3 с «Райо»: «Скверный вечер, вот и все. «Реал» проиграл почти все дуэли»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Райо Вальекано» (2:3).
«Мы знали, что они так играют. Сегодня они чаще выигрывали единоборства. Это был скверный вечер, вот и все.
Нам следовало поменять стратегию, но мы не сделали этого и поплатились. И мы проиграли почти все дуэли.
Винисиус не реализовал два или три момента, которые обычно использует. Это был не лучший наш матч.
Насчет рефери у меня нет мнения. Для этого существует ВАР.
Нам не хватает свежести, но это нормально после стольких матчей. Теперь нужно проанализировать первую половину сезона, выделить хорошее.
Мы в плей-офф Лиги чемпионов и успешно выступаем в Ла Лиге. Нужно удачно провести матч с «Кадисом», отдохнуть и возвращаться к работе», – сказал Анчелотти.
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