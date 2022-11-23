Германия — Япония, 23.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
Матч первого тура Чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Японии состоится 23 ноября. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Халифа». Начало матча Германия — Япония в 16:00 по московскому времени.
Во сколько играют Германия – Япония
Где смотреть матч Германия – Япония
Форма команд
Сборная Германии занимает 11-е место в рейтинге ФИФА. В 2022 году команда провела 8 матчей: 5 ничьих, 2 победы, 1 поражение. Единственное поражение 0:1 от Венгрии. Победы 2:0 над Израилем и 5:2 над Италией. Игры против Нидерландов, Италии, Англии и Венгрии завершились вничью 1:1. Со счетом 3:3 завершился матч с Англией.
Сборная Японии на 24 месте в рейтинге ФИФА. В 2022 году команда провела 8 матчей: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Единственное поражение 0:1 от Бразилии. Вничью 0:0 завершился матч с Эквадором и 1:1 сыграли с Вьетнамом. Япония обыграла 2:0 Китай, Саудовскую Аравию, США и Австралию, со счетом 4:1 переиграли Парагвай.
Германия — Япония: ставки на победу
Команды провели два очных матча. У Германии победа и ничья. В предстоящей встрече немецкая сборная выступает в роли фаворита. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,45 по победу Германии и 7,00 на победу Японии. Ничья в матче идет с коэффициентом 4,80. На победу или ничью Германии коэффициент 1,11, на непроигрыш Японии — 2,65. Отсутствие ничьей в матче идет с коэффициентом 1,18.
Германия — Япония: ставки на форы
Немецкая сборная не испытала проблем в отборочном турнире к ЧМ-2022. После провала на ЧМ-2018 сборная Германии имеет все шансы начать мундиаль с крупной победы. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,11 на победу Германии в два мяча (фора -1,5). На то, что Япония не проиграет с разницей в два гола коэффициент 1,70.
Германия — Япония: ставки на тотал
Обе товарищеские встречи оказались голевыми. В одной игре было 3 забитых мяча, во второй 4. Эксперты уверены в высокой результативности матча. Яркие игроки атаки есть не только в составе немецкой сборной, но и у Японии. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,64 на ТБ2,5 и 2,23 на ТМ2,5.
Коэффициенты букмекеров на матч Германия — Япония
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 -1,5
|
Ф2 1,5
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
Fonbet
|
1,42
|
4,70
|
7,60
|
2,20
|
1,70
|
2,20
|
1,68
|
Марафон
|
1,44
|
4,85
|
7,40
|
2,23
|
1,72
|
2,23
|
1,70
|
BetBoom
|
1,43
|
5,00
|
7,40
|
2,16
|
1,73
|
2,25
|
1,67
|
Zenit
|
1,42
|
5,00
|
8,30
|
2,20
|
1,75
|
2,20
|
1,75
|
Мелбет
|
1,43
|
5,00
|
7,40
|
2,16
|
1,73
|
2,25
|
1,67
|
Спортбет
|
1,42
|
4,70
|
7,60
|
2,20
|
1,70
|
2,20
|
1,68
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