Германия — Япония, 23.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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Матч первого тура Чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Японии состоится 23 ноября. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Халифа». Начало матча Германия — Япония в 16:00 по московскому времени.

Во сколько играют Германия – Япония

Где смотреть матч Германия – Япония

Форма команд

Сборная Германии занимает 11-е место в рейтинге ФИФА. В 2022 году команда провела 8 матчей: 5 ничьих, 2 победы, 1 поражение. Единственное поражение 0:1 от Венгрии. Победы 2:0 над Израилем и 5:2 над Италией. Игры против Нидерландов, Италии, Англии и Венгрии завершились вничью 1:1. Со счетом 3:3 завершился матч с Англией.

Сборная Японии на 24 месте в рейтинге ФИФА. В 2022 году команда провела 8 матчей: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Единственное поражение 0:1 от Бразилии. Вничью 0:0 завершился матч с Эквадором и 1:1 сыграли с Вьетнамом. Япония обыграла 2:0 Китай, Саудовскую Аравию, США и Австралию, со счетом 4:1 переиграли Парагвай.

Германия — Япония: ставки на победу

Команды провели два очных матча. У Германии победа и ничья. В предстоящей встрече немецкая сборная выступает в роли фаворита. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,45 по победу Германии и 7,00 на победу Японии. Ничья в матче идет с коэффициентом 4,80. На победу или ничью Германии коэффициент 1,11, на непроигрыш Японии — 2,65. Отсутствие ничьей в матче идет с коэффициентом 1,18.

Германия — Япония: ставки на форы

Немецкая сборная не испытала проблем в отборочном турнире к ЧМ-2022. После провала на ЧМ-2018 сборная Германии имеет все шансы начать мундиаль с крупной победы. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,11 на победу Германии в два мяча (фора -1,5). На то, что Япония не проиграет с разницей в два гола коэффициент 1,70.

Германия — Япония: ставки на тотал

Обе товарищеские встречи оказались голевыми. В одной игре было 3 забитых мяча, во второй 4. Эксперты уверены в высокой результативности матча. Яркие игроки атаки есть не только в составе немецкой сборной, но и у Японии. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,64 на ТБ2,5 и 2,23 на ТМ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Германия — Япония

Ставки

1

Х

2

Ф1 -1,5

Ф2 1,5

ТМ2,5

ТБ2,5

Лига Ставок

1,45

4,80

7,00

2,11

1,70

2,23

1,64

Winline

1,43

4,80

7,20

2,11

1,70

2,22

1,64

Leon

1,43

4,61

7,50

2,18

1,71

2,21

1,69

Fonbet

1,42

4,70

7,60

2,20

1,70

2,20

1,68

Марафон

1,44

4,85

7,40

2,23

1,72

2,23

1,70

Пари

1,42

4,70

7,60

2,20

1,70

2,20

1,68

BetBoom

1,43

5,00

7,40

2,16

1,73

2,25

1,67

Zenit

1,42

5,00

8,30

2,20

1,75

2,20

1,75

Мелбет

1,43

5,00

7,40

2,16

1,73

2,25

1,67

Спортбет

1,42

4,70

7,60

2,20

1,70

2,20

1,68

 

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