Германия – Япония, 23.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сражение за два первых места в группе E начнется 23 ноября с игры Германии и Японии. И этот поединок в группе E остряки назвали бы «автомобильным дерби». С одной стороны – страна марок «Mercedes», «BMW», «Volkswagen», «Audi», «Opel» и «Porsche». С другой стороны – страна марок «Toyota», «BMW», «Suzuki», «Nissan», «Mazda», «Lexus», «Honda», «Subaru», «Mitsubishi», «Infiniti»… Впрочем, в футбольном плане команды находятся на разных полюсах. Так давайте взглянем, с чем подходят Германия и Япония к этому поединку.

Во сколько играют Германия – Япония

Где смотреть матч Германия – Япония

Германия

Впервые с 2006 года сборную Германии повезет на турнир не Йоахим Лев, при котором немцы познали и радость победы 2014 года, и унижение в 2018 году. Команду возглавил после прошлогоднего Евро Ханс-Дитер Флик, который когда-то был помощником Лева и даже входил в чемпионский тренерский штаб 2014 года, а позже стал работать в «Баварии». Флик сумел с командой выиграть отборочную группу, хотя Лев ее начало запорол, проиграв Македонии 1:2.

Пока заявка не сформирована, однако ясно уже совершенно точно: Тимо Вернер не сыграет на чемпионате мира из-за травмы. Его освистывали весь сезон 2020/2021 за промахи в матчах: в «Челси» он промахивался из выгодных позиций, да и в игре против Македонии запорол момент и потом выслушивал в свой адрес все, что про него думали болельщики. Наверняка сыграет Томас Мюллер, да и трудно представить себе сборную без Илкая Гюндогана, Эмре Джана, Кая Хавертца, Джошуа Киммиха, Сержа Гнабри, Антонио Рюдигера и Мануэля Нойера.

Нойер недавно сделал важное заявление, что этот Чемпионат мира для него может стать последним: при этом он оговорился, что в случае победы покинет сборную. Как минимум смелое заявление: может ли Нойер войти в историю? Со времен зубастика Роналдо-2002 новых двукратных чемпионов мира не появлялось. Но сейчас важно понять: сделал ли Флик выводы по итогам неудач своего бывшего босса, прогремевших за последние четыре года?

Япония

Одна из сильнейших команд Азии четыре года назад была близка к тому, чтобы на стадии 1/8 финала выбить Бельгию, но «Красные дьяволы» при счете 0:2 сами показали дух, не уступающий самурайскому, и отправились дальше. Год назад Токио принимал Олимпийские игры, но футбольный турнир оказался там мало кому интересен из-за правил: новых мировых звезд там не объявилось. Пик футбола, который пришелся на 2002 год, когда в стране проходил Чемпионат мира, пока еще трудно представить.

Командой из Страны Восходящего Солнца руководит Хадзимэ Мориясу, и уже известен состав японской команды на игры в Катаре. Вот эти 26 человек:

Вратари: Сюити Гонда («Симидзу С‑Пульс»), Дэниел Шмидт («Сент‑Труйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбург»).

Защитники: Мики Ямане («Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Редс»), Мая Йосида («Шальке-04»), Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Сого Танигути («Кавасаки Фронтале»), Коу Итакура («Боруссия» Менхёнгладбах), Юто Нагатомо («Токио»), Хироки Ито («Штутгарт»).

Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидемаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон энд Хоув Альбион»), Даити Камада), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Дайдзэн Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясэ Уэда («Серкле Брюгге»), Юки Сома («Нагоя Грампус»), Дзюня Ито («Реймс»), Рицу Доан («Фрайбург»), Такуми Минамино («Монако»), Сюто Матино («Сенан Бельмаре»).

В этом составе также нет Синдзи Кагавы и Синдзи Окадзаки, завершивших карьеру в сборной три года назад. В числе 26 человек должен был находиться Юта Накаяма из «Хаддерсфилда», но он получил травму и был заменен на Матино. Из топовых игроков можно выделить Такуми Минамино, который в это межсезонье перешел из «Ливерпуля» в «Монако». Ну или Такэхиро Томиясу, который числится в «Арсенале».

На турнир японцы отобрались со второго места в группе, уступив Саудовской Аравии и заставив Австралию идти через стыковые матчи. Через полгода они приедут в Катар, где сыграют на Кубке Азии, но это уже совсем другая история. Японцам сейчас предстоит тяжелейшая битва в «группе смерти»: японцы проигрывают объективно двум европейским сборным в классе и опыте, и кажется со стороны, что судьба двух мест в плей-офф решена.

Прогноз

По сравнению с рядом матчей первого тура разница в классе между «бундестим» и «самураями» не такая уж и большая. Кэф 7.3 на победу Японии (не вдохновились ли они подвигом Кореи четырехлетней давности?), кэф 4.6 на ничью и кэф 1.45 на победу команды Флика.

Что касается игры, то для японцев и в жизни характерна дисциплина и строгое подчинение старшему в коллективе (будь то школьный учитель, начальник компании или даже тренер). С учетом опыта противника японцы предпочтут играть от обороны. Немецкая точность остается актуальной и в футболе, равно как и детальный разбор тактики противника. Но вот с чем подойдет Флик, если будет играть первым номером – загадка, поскольку опыт Южной Кореи и Венгрии дает о себе знать. Возможно, что бундестим будет действовать не так резво: владение мячом может сыграть важную роль, но не станет ключом к воротам соперника.

В плане тотала логично поставить либо больше 2.5, либо меньше 3 (кэф 1.7): для Германии важными будут скорее три очка, а силы надо будет поберечь на Испанию. Голевое пиршество можно будет и с Коста-Рикой увидеть. Что касается того, кто забьет, то шансы есть у обеих команд: кэф 1.87 на событие «обе забьют» (кэф 1.95 на то, что это не случится). Логичнее всего, что японцы пробьют тотал больше 0.5 (кэф 1.68), а немцы пробьют тотал больше 1.5 (1.55) или даже больше 2 (1.97).

Рекомендуемая ставка: победа Германии (1.45), тотал больше 2.5 (кэф 1.7)

Можно ли считать, что Япония находится в «группе смерти»? Да. Можно ли сказать, что у Японии есть шансы выстоять против таких противников? Да. Но даст ли Германия им хоть какую-то призрачную надежду? Нет. Возможно, что отсутствие Тимо Вернера пойдет на пользу бундестим, чтобы на него не возлагали слишком много надежд. А вот сможет ли Минамино стать настоящим лидером сборной страны Восходящего Солнца? Посмотрим.