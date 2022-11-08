Шупо-Мотинг о «ПСЖ» в 1/8 финала: «Если хочешь выиграть ЛЧ, то неважно, против кого играешь. Очень сложный матч»

-Мотинг прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала чемпионов.

На этой стадии «Баварии» встретится с .

«Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, то неважно, против кого ты играешь. Конечно, для такого потрясения еще рано, это будет очень сложная игра. Мы это знаем, мы их знаем, у них очень хорошая команда и отдельные игроки.

Если допустишь небольшую ошибку, то они немедленно тебя накажут благодаря своим индивидуальным качествам. Мы должны показать топовую командную игру, чтобы иметь возможность победить такую команду», – сказал нападающий «Баварии» клубному каналу.