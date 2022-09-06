«Бавария» сообщила агенту Кейна, что сделает предложение по Харри летом 2023-го, если он не продлит контракт с «Тоттенхэмом»

«Баварии» интересен нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.
По данным Bild, мюнхенский клуб сообщил брату футболиста, который выполняет функции его агента, что сделает предложение о трансфере Харри летом 2023 года в случае, если он не продлит контракт с «Тоттенхэмом».
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан – большой поклонник Кейна. Менеджер поддерживает идею о приглашении форварда следующим летом.
Срок действующего контракта Харри с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне Кейн забил 5 голов за 6 матчей АПЛ в составе «Тоттенхэма». Полную статистику 29-летнего нападающего можно изучить здесь.
Кейна называли игроком на сезон, а он побил рекорд по голам АПЛ за один клуб. До главного рекорда Ширера – 75 мячей