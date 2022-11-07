Бутрагеньо о «Ливерпуле» в 1/8 ЛЧ: «Очень сложный соперник, но мы – «Реал». Постараемся защитить статус чемпиона турнира»

высказался о матчах «Реала» с «Ливерпулем» в 1/8 финала .

«Встретятся два клуба с большой историей. Думаю, атмосфера в матчах будет наэлектризованной, такие игры интересны фанатам. Мы постараемся защитить свой статус чемпионов этого турнира, при этом зная, с кем мы встречаемся.

Чемпионат мира повлияет на весь последующий расклад в этом сезоне. Посмотрим, в каком состоянии будут игроки. Надеюсь, мы сможем подойти к матчу в идеальном состоянии.

«Ливерпуль» – команда-чемпион, а их фанаты гонят их вперед во время домашних матчей. – это очень сложный соперник, но мы – . Второй матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу», где команду поддержат наши фанаты», – сказал директор «Реала».

«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ. «Мадрид» дважды побеждал «красных» в финалах