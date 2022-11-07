«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ. «Мадрид» дважды побеждал «красных» в финалах

Определился соперник по 1/8 финала .

Им по итогам сегодняшней жеребьевки стал «Ливерпуль».

Первые матчи этой стадии плей-офф пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а ответные – 7-8 и 14-15 марта.

Напомним, что «Реал» дважды обыгрывал «Ливерпуль» в финала ЛЧ – в мае 2018 года (3:1) и в мае 2022-го (1:0).

Всего команды встречались в турнире 9 раз. «Реал» выиграл 5 матчей, «Ливерпуль» – 3, одна игра завершилась вничью. Разница голов – 11:8 в пользу испанцев.