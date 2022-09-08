Холанд, Жезус, Митрович, Эдегор, Заа, Поуп, Гросс и Родриго предендуют на приз лучшему игроку АПЛ в августе

Стали известны претенденты на приз лучшему игроку августа в .

На награду претендуют следующие футболисты:

Паскаль Гросс («Брайтон») – 3 гола и 1 ассист в 5 матчах;

( ) – 9 голов и 1 ассист в 5 матчах;

Габриэл Жезус ( ) – 3 гола и 3 ассиста в 5 матчах;

Александар Митрович («Фулхэм») – 5 голов в 5 матчах;

Мартин Эдегор («Арсенал») – 3 гола в 5 матчах;

Ник Поуп ( ) – 19 сэйвов в 5 матчах;

Родриго («Лидс») – 4 гола и 1 ассист в 5 матчах;

Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 4 гола в 4 матчах.

Голосование за лучшего игрока августа на сайте АПЛ продлится до понедельника, 12 сентября. Решение о победителе вынесут на основании голосования болельщиков, а также мнения экспертов.

Результаты объявят на следующей неделе.