Холанд, Жезус, Митрович, Эдегор, Заа, Поуп, Гросс и Родриго предендуют на приз лучшему игроку АПЛ в августе

Стали известны претенденты на приз лучшему игроку августа в АПЛ.
На награду претендуют следующие футболисты:
Паскаль Гросс («Брайтон») – 3 гола и 1 ассист в 5 матчах;
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 9 голов и 1 ассист в 5 матчах;
Габриэл Жезус («Арсенал») – 3 гола и 3 ассиста в 5 матчах;
Александар Митрович («Фулхэм») – 5 голов в 5 матчах;
Мартин Эдегор («Арсенал») – 3 гола в 5 матчах;
Ник Поуп («Ньюкасл») – 19 сэйвов в 5 матчах;
Родриго («Лидс») – 4 гола и 1 ассист в 5 матчах;
Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 4 гола в 4 матчах.
Голосование за лучшего игрока августа на сайте АПЛ продлится до понедельника, 12 сентября. Решение о победителе вынесут на основании голосования болельщиков, а также мнения экспертов.
Результаты объявят на следующей неделе.