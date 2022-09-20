Бруну о спорах с судьями: «Все в АПЛ делают это – Заа, Фернандиньо, Бернарду. Я хочу, чтобы арбитр ощущал мое давление»

объяснил, почему он постоянно спорит с судьями.

– Я играю за , поэтому знаю, что все камеры направлены на наших игроков. Но вообще-то все в делают это. Заа из «Кристал Пэлас» постоянно жалуется судьям, потому что на нем фолят. Так что его жалобы оправданны. Это нормально! Он хочет получать штрафные после фолов на нем и просит судью показывать желтые карточки.

Когда Фернандиньо играл за , он постоянно жаловался судьям и бил меня по ногам! Например, , которого люди воспринимают как тихого человека... Этот парень постоянно разговаривает с судьями. Возможно, он делает это не так эмоционально, как я, но я видел, как он ведет себя в сборной, так что знаю, о чем говорю.

– Как вы считаете, судьям это нравится?

– Некоторым из них – да. Иногда они подшучивают над этим Один из арбитров сказал мне: «Бруну, всякий раз, когда твоя команда побеждает, ты прекрасный парень. Но когда ты проигрываешь или играешь вничью – боже мой, ты такая заноза в заднице».

Я хочу быть таким. Я хочу, чтобы судья ощущал, как я давлю на него. Мне нужно постоянно быть рядом и разговаривать с ним, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».