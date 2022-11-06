Гончаренко после 2:2: «Если у «Урала» ощущение, что мы проиграли «Локо», значит, движемся в верном направлении. Команда играет на максимуме»
Виктор Гончаренко поделился мыслями после ничьей с «Локомотивом» (2:2).
«Задачей нашей команды является, чтобы даже в холодную погоду как можно больше болельщиков приходили на этот прекрасный стадион. По ощущениям, с каждой игрой их все больше.
Все видят, что команда играет на максимуме. Но есть моменты, когда могли бы более раскрепощено играть, в начале атаки и в завершении, например.
Тем не менее, если мы хорошо умеем контролировать игру, которая нам хорошо дается, если сегодня у нас ощущение такое, как будто мы проиграли в матче с «Локомотивом», то, наверное, это правильное движение, которое нам надо», – сказал тренер «Урала».
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