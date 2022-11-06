У «Урала» 6 побед и 2 ничьих в 8 последних матчах. Команда Гончаренко набрала 14 очков в 6 турах с октября – лучший результат наравне со «Спартаком»
«Урал» продлил серию без поражений.
Сегодня екатеринбуржцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2) в 16-м туре Мир РПЛ.
У команды Виктора Гончаренко 6 побед и две ничьих в 8 последних матчах во всех турнирах.
«Урал» набрал 14 очков в шести матчах РПЛ с начала октября – лучший результат в лиге наравне со «Спартаком».
«Урал» идет на 10-м месте с 18 очками. Гончаренко принял команду после 5-го тура, когда она шла последней в РПЛ с 1 очком.
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