У «Урала» 6 побед и 2 ничьих в 8 последних матчах. Команда Гончаренко набрала 14 очков в 6 турах с октября – лучший результат наравне со «Спартаком»

продлил серию без поражений.

Сегодня екатеринбуржцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2) в 16-м туре Мир РПЛ.

У команды 6 побед и две ничьих в 8 последних матчах во всех турнирах.

«Урал» набрал 14 очков в шести матчах РПЛ с начала октября – лучший результат в лиге наравне со «Спартаком».

«Урал» идет на 10-м месте с 18 очками. Гончаренко принял команду после 5-го тура, когда она шла последней в с 1 очком.