Тен Хаг о назначении Роналду капитаном: «Криштиану – важная часть команды, мы довольны им. Он должен взять на себя роль лидера»

Эрик тен Хаг прокомментировал назначение капитаном.

37-летний португалец выйдет с капитанской повязкой на матч против .

«Ничего не изменилось. Будучи капитаном и лидером, ты должен подавать пример. И это то, чего я жду от него.

Он важная часть команды, мы довольны им. И теперь он должен взять на себя еще большую роль лидера», – сказал тренер .