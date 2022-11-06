Тен Хаг о назначении Роналду капитаном: «Криштиану – важная часть команды, мы довольны им. Он должен взять на себя роль лидера»
Эрик тен Хаг прокомментировал назначение Криштиану Роналду капитаном.
37-летний португалец выйдет с капитанской повязкой на матч АПЛ против «Астон Виллы».
«Ничего не изменилось. Будучи капитаном и лидером, ты должен подавать пример. И это то, чего я жду от него.
Он важная часть команды, мы довольны им. И теперь он должен взять на себя еще большую роль лидера», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Комментарии