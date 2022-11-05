Джикия о сборной России: «Раз играем с командами из Азии, можно предположить, что в будущем войдем в азиатскую конфедерацию. Все возможно»

ответил на вопросы о новом контракте Валерия Карпина и предстоящем матче с командой Узбекистана.

– продлил контракт со сборной до 2024 года. Как вы восприняли эту новость?

– Я только что от вас это узнал. Обязательно созвонимся с ним.

– Это был лучший вариант для сборной в текущей ситуации?

– Я не могу сказать, что лучше, что хуже. Раз Валерий Георгиевич продлил контракт, то я только этому рад. У нас с ним хорошие отношения, я с удовольствием его поздравлю.

– Стал известен еще один соперник по товарищескому матчу. Это сборная . Как вам эта новость?

– Да, я слышал об этом. Все шикарно. Могу сказать одно: хотелось бы сыграть в России.

Учитывая факт, что мы играем с командами из , можно предположить, что в будущем мы войдем и в азиатскую конфедерацию. Все возможно, – сказал защитник и сборной России.