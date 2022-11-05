Джикия о сборной России: «Раз играем с командами из Азии, можно предположить, что в будущем войдем в азиатскую конфедерацию. Все возможно»
Георгий Джикия ответил на вопросы о новом контракте Валерия Карпина и предстоящем матче с командой Узбекистана.
– Валерий Карпин продлил контракт со сборной до 2024 года. Как вы восприняли эту новость?
– Я только что от вас это узнал. Обязательно созвонимся с ним.
– Это был лучший вариант для сборной в текущей ситуации?
– Я не могу сказать, что лучше, что хуже. Раз Валерий Георгиевич продлил контракт, то я только этому рад. У нас с ним хорошие отношения, я с удовольствием его поздравлю.
– Стал известен еще один соперник по товарищескому матчу. Это сборная Узбекистана. Как вам эта новость?
– Да, я слышал об этом. Все шикарно. Могу сказать одно: хотелось бы сыграть в России.
Учитывая факт, что мы играем с командами из Азии, можно предположить, что в будущем мы войдем и в азиатскую конфедерацию. Все возможно, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.
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