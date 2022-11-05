Сергей Семак: «Второй гол «Ахмата» – вина Чистякова на все сто. Скорости «Зенита» в обороне – достаточно тяжелое зрелище»

объяснил поражение от со счетом 1:2.

– К сожалению, начало матча повлияло на ход всей игры. Первый тайм мы просто провалили, действовали безобразно в обороне.

Во втором тайме, на мой взгляд, мы отыграли хорошо. Но забитого мяча не хватило даже для ничьей.

Нужно было забивать больше. Моменты были, но, к сожалению, сегодня не получилось. Будем готовиться к следующему матчу.

– Что произошло в первые 10 минут. Как вы себе объясняете произошедшее?

– Надо посмотреть. И тогда уже сделать какие-то выводы. На тех скоростях, на которых мы играли в обороне, как мы перестраивались, это было со стороны достаточно тяжелое зрелище.

Что касается второго пропущенного гола, там Дима ( – прим. Sports.ru) виноват на все сто. Что касается других моментов, тут не только он. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно.

Но и вся линия обороны позволяла сопернику слишком много пространства за спиной. Не вовремя перестраивались. В атаке не хватало остроты.

Во втором тайме было больше моментов. По качеству игры первым таймом мы абсолютно недовольны.

Второй тайм был хорошим с точки зрения качества игры. Но этого не хватило для достижения положительного результата, – сказал главный тренер .

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