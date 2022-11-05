Чистяков об игре с «Ахматом»: «Согласен с заменой. «Зенит» где-то недонастроился, в начале не получилась игра, не хватило голов»

согласился с заменой по ходу первого тайма матча с «Ахматом».

проиграл игру 16-го тура Мир со счетом 1:2. Это первое поражение питерцев в нынешнем сезоне чемпионата России.

Чистяков появился на поле в стартовом составе, но был заменен на 32-й минуте.

«Где-то недонастроились. В начале не получилась игра. Не могу сказать почему. Что касается моей замены, конечно, согласен с ней. Сегодня не хватило голов.

Если говорить про сборную России, хочу сыграть с Таджикистаном и Узбекистаном», – заявил Чистяков.

Испуг Чистякова против «Ахмата»: привез гол, чуть не привез пенальти, убрали с поля на 32-й минуте