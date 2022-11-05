Клопп 6 минут отвечал на вопрос о Катаре: «Не надел повязку – ты на одной стороне, надел – на другой. Это журналисты должны посылать сигнал, а не игроки»

Главный тренер встал на защиту игроков перед в Катаре.

«Мне не нравится, что футболисты время от времени попадают в ситуации, когда им нужно посылать какие-то сигналы. Это вы журналисты, это вы должны посылать сигнал! Это вы не написали самую критическую статью о вполне очевидных условиях.

А теперь виноваты мы. Теперь мы говорим игрокам, что нужно носить определенную повязку, если не надел – ты на одной стороне, надел – на другой.

Нет, так не должно быть, это футболисты, это футбольный турнир. Они едут играть в футбол, добиваться лучшего для своей страны. Это не имеет ничего общего с обстоятельствами», – заявил Клопп в течение шестиминутного ответа на пресс-конференции.

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