Клопп о критике ЧМ в Катаре: «Никто ничего не сделал 12 лет назад, сейчас ситуацию не изменить. Дайте игрокам и тренерам работать»

Главный тренер считает запоздалой критику в Катаре.

«Это футбольный турнир, мы все позволим ему состояться, и это естественно, ведь никто ничего не сделал 12 лет назад. Сейчас уже ничего нельзя изменить.

В Катаре есть прекрасные люди, и нельзя говорить, что там все плохо. Проблема лишь в том, что изначально всей этой ситуации не должно быть. Но она сложилась, так что давайте просто позволим футболистам и тренерам работать. И не надо постоянно вынуждать о чем-то таком говорить. Он не политик, он главный тренер сборной . Пусть занимается своим делом.

Если вы еще что-нибудь хотите написать на эту тему – вперед, но сделайте это сами, не задавая вопросов нам, без этих вот «Клопп сказал», «Саутгейт сказал», будто наши слова что-то могут изменить. Мы все, и вы в большей мере, чем я, позволили этому случиться 12 лет назад», – сказал Клопп.