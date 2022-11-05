Клопп о критике ЧМ в Катаре: «Никто ничего не сделал 12 лет назад, сейчас ситуацию не изменить. Дайте игрокам и тренерам работать»

Теги Ливерпуль Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Юрген Клопп высшая лига Катар ЧМ-2022 Политика Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает запоздалой критику ЧМ-2022 в Катаре.

«Это футбольный турнир, мы все позволим ему состояться, и это естественно, ведь никто ничего не сделал 12 лет назад. Сейчас уже ничего нельзя изменить.

В Катаре есть прекрасные люди, и нельзя говорить, что там все плохо. Проблема лишь в том, что изначально всей этой ситуации не должно быть. Но она сложилась, так что давайте просто позволим футболистам и тренерам работать. И не надо постоянно вынуждать Гарета Саутгейта о чем-то таком говорить. Он не политик, он главный тренер сборной Англии. Пусть занимается своим делом.

Если вы еще что-нибудь хотите написать на эту тему – вперед, но сделайте это сами, не задавая вопросов нам, без этих вот «Клопп сказал», «Саутгейт сказал», будто наши слова что-то могут изменить. Мы все, и вы в большей мере, чем я, позволили этому случиться 12 лет назад», – сказал Клопп.

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