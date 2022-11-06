Хави: «Барса» не зависит от Левандовского. Мы очень хорошо поняли, как действовать в атаке»

считает, что игра «Барселоны» в атаке не зависит от Роберта Левандовского.

На 7-й минуте игры 13-го тура против «Альмерии» форвард не реализовал пенальти, но «Барса» победила со счетом 2:0 благодаря голам Усмана Дембеле и Френки де Йонга.

«Отличная новость, что другие игроки забивают, когда Роберту не удается это сделать. Мы не зависим от него. Когда Левандовски не делает разницу, проявлять себя должны другие игроки.

Мы очень хорошо поняли, как нужно действовать в атаке. Гол Дембеле был забит благодаря хорошим действиям в переходной стадии. Наша игра в атаке стала более зрелой. Во многих матчах мы не контролировали темп, а сегодня мы делали это», – сказал главный тренер «Барселоны».

В этом сезоне Левандовски забил 18 голов в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.