Левандовски не забил пенальти «Альмерии». Форвард «Барселоны» попал в штангу
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не реализовал пенальти в матче с «Альмерией».
Главный судья Пабло Фуэртес указал на одиннадцатиметровую отметку после попадания мяча в руку защитнику Кайки Фернандесу на 4-й минуте матча 13-го тура Ла Лиги.
Левандовски бил в левый от себя угол ворот, но попал в штангу с внешней стороны.
В текущем сезоне поляк забил 13 голов за 13 туров чемпионата Испании, все – с игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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