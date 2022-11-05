Левандовски не забил пенальти «Альмерии». Форвард «Барселоны» попал в штангу

Форвард «Барселоны» не реализовал пенальти в матче с «Альмерией».

Главный судья Пабло Фуэртес указал на одиннадцатиметровую отметку после попадания мяча в руку защитнику на 4-й минуте матча 13-го тура .

Левандовски бил в левый от себя угол ворот, но попал в штангу с внешней стороны.

В текущем сезоне поляк забил 13 голов за 13 туров чемпионата Испании, все – с игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Альмерия». Онлайн-трансляция. Пике в старте, он играет последний матч