Левандовски не забил пенальти «Альмерии». Форвард «Барселоны» попал в штангу

Теги Барселона Ла Лига Альмерия Роберт Левандовски Пабло Гонсалес Фуэртес Кайки Фернандес Футбол

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не реализовал пенальти в матче с «Альмерией».

Главный судья Пабло Фуэртес указал на одиннадцатиметровую отметку после попадания мяча в руку защитнику Кайки Фернандесу на 4-й минуте матча 13-го тура Ла Лиги.

Левандовски бил в левый от себя угол ворот, но попал в штангу с внешней стороны.

В текущем сезоне поляк забил 13 голов за 13 туров чемпионата Испании, все – с игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Альмерия». Онлайн-трансляция. Пике в старте, он играет последний матч

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