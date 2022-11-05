«Шальке» повторил антирекорд Бундеслиги. Гельзенкирхенцы 35 матчей не выигрывают в гостях

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«Шальке» потерпел седьмое поражение подряд – от «Вердера» (1:2) в 13-м туре Бундеслиги.

В высшей немецкой лиге гельзенкирхенцы не побеждают на выезде 35 матчей. Они повторили антирекорд, установленный «Карлсруэ» в период с 1976 по 1981 год.

В следующий раз команда Томаса Райса выступит в гостях 21 января – во Франкфурте против «Айнтрахта».

Вердер – Шальке 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
5 ноября, 20.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 29 Фюллькруг, 2:0 – 76 Дукш, 2:1 – 89 Дрекслер.
ВердерПавленка, Вайзер, Штарк, Велькович, Пипер, Фридль (Юнг, 68), Битенкур (Стаге, 76), Шмид, Груев (Гросс, 67), Фюллькруг (Берк, 59), Дукш.
ШалькеШволов, Брюннер, Йосида, Матричани, Мор, Молле (Польтер, 84), Крал, Краус (Дрекслер, 77), Теродде, Караман, Бюльтер (Ларссон, 64).
Предупреждения:
Теродде (43), Велькович (55), Битенкур (69), Караман (82), Пипер (82).

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