«Шальке» повторил антирекорд Бундеслиги. Гельзенкирхенцы 35 матчей не выигрывают в гостях
«Шальке» потерпел седьмое поражение подряд – от «Вердера» (1:2) в 13-м туре Бундеслиги.
В высшей немецкой лиге гельзенкирхенцы не побеждают на выезде 35 матчей. Они повторили антирекорд, установленный «Карлсруэ» в период с 1976 по 1981 год.
В следующий раз команда Томаса Райса выступит в гостях 21 января – во Франкфурте против «Айнтрахта».
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.30, «Везерштадион»
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Вердер –
Павленка, Вайзер, Штарк, Велькович, Пипер, Фридль (Юнг, 68), Битенкур (Стаге, 76), Шмид, Груев (Гросс, 67), Фюллькруг (Берк, 59), Дукш.
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Шальке –
Шволов, Брюннер, Йосида, Матричани, Мор, Молле (Польтер, 84), Крал, Краус (Дрекслер, 77), Теродде, Караман, Бюльтер (Ларссон, 64).
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