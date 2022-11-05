«Шальке» повторил антирекорд Бундеслиги. Гельзенкирхенцы 35 матчей не выигрывают в гостях

потерпел седьмое поражение подряд – от (1:2) в 13-м туре Бундеслиги.

В высшей немецкой лиге гельзенкирхенцы не побеждают на выезде 35 матчей. Они повторили антирекорд, установленный в период с 1976 по 1981 год.

В следующий раз команда Томаса Райса выступит в гостях 21 января – во Франкфурте против «Айнтрахта».