«Шальке» возглавил экс-тренер «Бохума» Райс. Клуб проиграл 6 раз подряд и идет последним в Бундеслиге

объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Томас Райс, известный по работе с . В сезоне-2020/21 ему удалось вывести свою команду в Бундеслигу, а в начале нынешнего сезона он был уволен – это случилось через два дня после поражения от гельзенкирхенцев со счетом 1:3.

«Шальке» на данный момент занимает в чемпионате Германии последнее место с шестью очками. Клуб проиграл шесть матчей подряд, в том числе вылетев из Кубка Германии.

Изображение: schalke04.de