Глава МИД Катара о ЧМ-2022: «Мы признали проблемы с рабочими, провели реформы. Почему винят наше правительство? В Европе обычно виноваты компании»

Министр иностранных дел Катара ответил на претензии с правами рабочих-мигрантов.

– мира Катар получил в 2010 году. Но главная реформа трудового кодекса, отмена кафалы – системы, которая привязывает работников к боссам, – произошла в 2020 году, когда завершилось строительство большей части инфраструктуры. Почему так долго ждали?

– Мы признали наличие проблем с благосостоянием рабочих. Мы даже приглашали неправительственные организации приехать и понаблюдать за нашей системой. Мы прошли долгий путь по пересмотру нашего законодательства. Такие реформы требуют времени.

Это касается любой страны, Катар не уникален в этом плане. Конечно, есть недочеты, и мы намерены их исправить. Но почему в этих проблемах систематически обвиняют наше правительство, в то время как в Европе в малейшем инциденте виновата [частная] компания?

Почему такие двойные стандарты? Думаю, есть люди, которые не принимают тот факт, что маленькая страна на Ближнем Востоке принимает у себя такое глобальное мероприятие, – сказал Мохаммед Бен Абдеррахман Аль Тани.