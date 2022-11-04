Роберто о решении Пике завершить карьеру: «Почти все плакали, просматривая ролик. Он был ключевым игроком – всегда шутил и улыбался»

прокомментировал решение завершить карьеру.

«Жерар один из моих лучших друзей, как в футболе, так и за пределами поля. Вчера, когда мы смотрели видео (где Пике объявил о своем решении завершить карьеру – Sports.ru), мы почти все плакали. Он хорошо объяснил решение. Жерар мечтал стать не футболистом, а игроком «Барсы».

Пике был ключевым футболистом, как на поле, так и в раздевалке. Всегда помогал, шутил, улыбался... Это большая потеря, и нам будет его не хватать. Желаю ему всего наилучшего. И хочу поблагодарить за все, что он сделал для меня и для раздевалки», – сказал хавбек «Барселоны».

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру