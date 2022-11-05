Экс-судья Николаев о неназначенном пенальти «Зениту»: «Мяч попал в руку, она прижата к телу, не увеличивает площадь. Грамотное решение видеоарбитра»

прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в ворота .

Питерцы проиграли (1:2) в матче 16-го тура Мир РПЛ.

В первой тайме после удара Артема Тимофеева мяч попал в руку находящегося в своей штрафной защитника . После проверки на ВАР было решено, что 11‑метровый удар не должен быть назначен.

«Эпизод не то что самый неоднозначный. Мы видим, что был сильный удар по воротам.

Естественная реакция игрока «Зенита» – как‑то защитить себя от удара. Мяч попадает в левую руку, она прижата к телу, не увеличивает площадь. Защитная реакция является естественной.

Грамотное решение видеоарбитра, который сам посмотрел эпизод и не увидел явной ошибки в действиях Кукуяна.

И они приняли справедливое решение, что игра должна быть продолжена», – сказал бывший арбитр.

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