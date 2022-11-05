Судья Кукуян не поставил пенальти в ворота «Зенита» за руку Чистякова. ВАР проверил момент

Судья не назначил пенальти в ворота «Зенита» по ходу игры с .

На 26-й минуте минуте произошел игровой эпизод, в котором главному арбитру Павлу Кукуяну потребовалось провести консультации с ассистентами на предмет возможного попадания мяча в руку защитнику Дмитрию Чистякову в штрафной площади.

В результате проверки момента на ВАР было принято решение продолжить матч без назначения 11-метрового удара.

К этому времени питерцы уступали со счетом 0:2. На 32-й минуте главный тренер Сергей Семак сделал замену Чистякова, вместо которого на поле вышел Данил Круговой.

Бывший судья Игорь Федотов считает, что Кукуян должен был назначить пенальти.

«Ошибаются арбитры! Игрок «Зенита» Чистяков сыграл рукой в мяч. Сначала Чистяков держал руки за спиной, а после удара он начала делать движение руками в сторону мяча – мяч летел в створ ворот, но попал в кисть руки.

Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка», – написал Федотов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»