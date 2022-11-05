Семак про 1:2 с «Ахматом»: «Все в чемпионате ждут ошибки «Зенита». Дождались»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча с (1:2) в Мир РПЛ.

– Пропущенные мячи – это всегда ошибки. Очень плохо сыграли в обороне, за что и поплатились.

Во втором тайме играли хорошо, но одного мяча не хватило для того, чтобы набрать очки.

– С чем связана замена Чистякова?

– Неуверенно смотрелся, не пошла у него игра.

Все в чемпионате ждут нашей ошибки. Сегодня получилось, что дождались, – заявил Семак в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» впервые проиграл в Мир РПЛ – в 16-м туре. В лиге не осталось команд без поражений