Семак про 1:2 с «Ахматом»: «Все в чемпионате ждут ошибки «Зенита». Дождались»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Ахматом» (1:2) в Мир РПЛ.
– Пропущенные мячи – это всегда ошибки. Очень плохо сыграли в обороне, за что и поплатились.
Во втором тайме играли хорошо, но одного мяча не хватило для того, чтобы набрать очки.
– С чем связана замена Чистякова?
– Неуверенно смотрелся, не пошла у него игра.
Все в чемпионате ждут нашей ошибки. Сегодня получилось, что дождались, – заявил Семак в эфире «Матч Премьер».
«Зенит» впервые проиграл в Мир РПЛ – в 16-м туре. В лиге не осталось команд без поражений
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