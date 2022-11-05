Федотов про 0:1 с «Пари НН»: «Удачу нужно заслужить. Надо становиться командой с мужским характером»

поделился мыслями после поражения от (0:1).

«Футбол жесток, но справедлив. Мы говорили и рассказывали, когда готовились к игре, что соперник ничего нам не даст, не подарит. Он будет сражаться за каждый участок поля, будут фолить, будут бить, может быть, будет мало футбола. Но к этому нужно быть готовыми.

Мы не достучались. Оказались по первому тайму не готовы. Были, да, какие‑то робкие подходы, но фланговыми передачами, думаю, мы натренировали Нигматуллина на всю оставшуюся карьеру. Он все мячи собрал. Не хватало точности, когда мы выходили на эти передачи.

По такому матчу не хватило где‑то изюминки, а удачу нужно заслужить. Получается так, что единственный удар соперника стал ключевым в этой игре. Опять же нам нужно учиться. Учиться многому и преодолевать таких соперников. Становиться командой с мужским характером.

Сначала переламываешь так, а потом уже включается футбол. Мы видим, как это происходит на футбольных полях Европы и мира. Футбол тоже мужской вид спорта», – сказал тренер ЦСКА.