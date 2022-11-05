Аллегри перед «Интером»: «Дерби Италии – всегда особенное событие. «Ювентус» ни разу не победил в прошлом сезоне»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от игры с «Интером».
«Бремер и Ди Мария восстановились, под вопросом только Влахович, он еще не в лучшей форме. С утра посмотрим, как он будет себя чувствовать. Если он в порядке, то будет на скамейке, иначе смысл вызывать футболиста, который не сможет сыграть?
Матч важный. Дерби Италии – всегда особенное событие. Мы сделаем все, чтобы прервать серию неудач в матчах с «Интером». В прошлом сезоне мы ни разу не победили. Будет непросто, «Интер» – очень сильная команда.
Победить важно, однако чемпионат длинный, можно набрать еще много очков», – сказал Аллегри.
Матч назначен на 6 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.
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