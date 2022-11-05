Манджукич о сезоне «Юве»: «Не думаю, что Аллегри виноват в результатах, он успешный тренер. Для создания отличной команды требуется время»

высказался о проблемах в этом сезоне.

Туринская команда набрала 22 очка в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 баллов. «Юве» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третье место в группе.

«Я не думаю, что эти результаты зависят от Аллегри, который зарекомендовал себя как отличный и успешный тренер.

Как я уже сказал, для создания отличной команды требуется время, и «Ювентусу» пришлось перестроиться после нескольких серьезных изменений. Даже если у новых игроков будет весь талант в мире, они не станут Джорджо Кьеллини за одну или две игры.

«Юве» потерял нескольких ключевых лидеров, парней, которые знали, как постоянно побеждать. «Юве» по-прежнему обладает большим качеством, но требуется время, чтобы создать команду и чемпионский характер, приобрести привычку становиться чемпионами.

Эта команда не для всех. Я уверен, что рано или поздно все вернется на тот уровень, на который надеются фанаты», – сказал бывший нападающий «бьянконери» La Gazzetta dello Sport.