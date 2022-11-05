Фред об уходе Роналду со стадиона: «Ты сердишься, когда не играешь, это естественно»

Хавбек Фред оценил поведение форварда .

37-летний португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» и покинул стадион до окончания встречи.

«Я не видел его ухода. Я был на поле, сосредоточен на игре. Я узнал из новостей и был удивлен.

Ситуация тяжелая, каждый справляется с подобным по-своему. Очевидно, что каждый футболист хочет играть, помогать команде. Так что ты сердишься, когда не выходишь на поле.

Это естественно. Такое бывало со мной, бывало с ним, бывало с другими. Это часть футбола, думаю. Но мы поговорили, тен Хаг побеседовал с Роналду, и все осталось позади», – сказал Фред TNT Sports.