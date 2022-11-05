Информирования по менструальному циклу не было в клубах. Об этом рассказали 69% участников опроса о женском футболе в 6 странах Европы

Исследование о женском футболе провели в 6 странах Европы.

Его проводил Стаффордширский университет в Англии, Испании, Франции, Финляндии, Польше и Болгарии.

69% всех участников опроса заявили, что в их клубах не было просветительских мероприятий по менструальному циклу, и хотя некоторые клубы отслеживали менструальный цикл игроков, это было несистемно и непоследовательно.

Обращение к тренерам по поводу менструального цикла было определено как сложное для некоторых игроков. Одним из препятствий является то, что женскую игру по-прежнему тренируют преимущественно мужчины и что мужчины не поймут.

«Влиянию половых гормонов и родов уделено мало внимания на тренерских курсах. Темы замалчиваются, служат барьером для гендерного равенства». Исследование о женском футболе в 6 странах Европы