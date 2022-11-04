«Влиянию половых гормонов и родов уделено мало внимания на тренерских курсах. Темы замалчиваются, служат барьером для гендерного равенства». Исследование о женском футболе в 6 странах Европы

Согласно исследованию, особенностям женского организма в футболе уделяют недостаточно внимания.

Исследование провел университет Стаффордшира. Привлечены были 1100 игроков, тренеров и менеджеров футбольных клубов из Англии, Болгарии, Финляндии, Франции, Польши и Испании.

Эксперты пришли к выводу, что на тренерских курсах мало внимания уделяют влиянию половых гормонов, беременности и послеродового периода на тренировки и игру.

«Эти темы стигматизированы и замалчиваются, служат барьером для гендерного равенства.

Для решения этой проблемы мы хотели собрать сведения из стран Европы, чтобы понять, какие клубы преуспевают в этом направлении, какие методы эффективны, а какие нужно улучшить.

Несмотря на положительный опыт в некоторых клубах, в других знания о том, как поднятые вопросы влияют на тренировки, результаты и здоровье, оказались ограниченными», – заявила доктор физиологии спорта Джеки Форсайт.