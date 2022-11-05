«Гаранину пока нездоровится». Гендиректор «Сочи» об отсутствии тренера на матче со «Спартаком»
В «Сочи» объяснили, почему Вадим Гаранин пропускает матч со «Спартаком».
Старший тренер команды не попал в заявку команды на игру 16-го тура Мир РПЛ. Ранее появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение уволить специалиста.
«Почему Гаранина нет в заявке? Ему пока нездоровится», – сказал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Спартак» (0:1, первый тайм).
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