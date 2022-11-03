Точилин будет руководить «Сочи» в матче со «Спартаком». Гаранин покинул расположение клуба
После увольнения Вадима Гаранина руководить «Сочи» будет Александр Точилин.
Как пишет «РБ Спорт», Гаранина отстранили от работы с первой командой вчера, 2 ноября. К матчу 16-го тура Мир РПЛ против «Спартака» команду будет готовить Точилин.
Гаранин уже покинул расположение «Сочи». Официально о его уходе объявят позже.
Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
После 15 проведенных туров Мир РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице.
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