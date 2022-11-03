Точилин будет руководить «Сочи» в матче со «Спартаком». Гаранин покинул расположение клуба

После увольнения руководить «Сочи» будет .

Как пишет «РБ Спорт», Гаранина отстранили от работы с первой командой вчера, 2 ноября. К матчу 16-го тура Мир РПЛ против команду будет готовить Точилин.

Гаранин уже покинул расположение . Официально о его уходе объявят позже.

Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

После 15 проведенных туров Мир южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице.