Точилин будет руководить «Сочи» в матче со «Спартаком». Гаранин покинул расположение клуба

Теги Спартак Александр Точилин премьер-лига Россия Сочи Вадим Гаранин Футбол

После увольнения Вадима Гаранина руководить «Сочи» будет Александр Точилин.

Как пишет «РБ Спорт», Гаранина отстранили от работы с первой командой вчера, 2 ноября. К матчу 16-го тура Мир РПЛ против «Спартака» команду будет готовить Точилин.

Гаранин уже покинул расположение «Сочи». Официально о его уходе объявят позже.

Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

После 15 проведенных туров Мир РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице. 

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