Гаранина нет в заявке «Сочи» на матч со «Спартаком»
Вадима Гаранина нет в заявке «Сочи» на матч со «Спартаком».
Команды встретятся в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Матч состоится сегодня, 5 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени.
В списке членов тренеров «Сочи», которые будут присутствовать на игре, нет старшего тренера Гаранина. Ранее появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение уволить специалиста.
Главный тренер южан Александр Точилин будет руководить командой в сегодняшнем матче.
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