Гаранина нет в заявке «Сочи» на матч со «Спартаком»

нет в заявке «Сочи» на матч со .

Команды встретятся в рамках 16-го тура Мир . Матч состоится сегодня, 5 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

В списке членов тренеров , которые будут присутствовать на игре, нет старшего тренера Гаранина. Ранее появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение уволить специалиста.

Главный тренер южан будет руководить командой в сегодняшнем матче.