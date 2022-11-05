Гаранина нет в заявке «Сочи» на матч со «Спартаком»

Теги Спартак Александр Точилин премьер-лига Россия Сочи Вадим Гаранин Футбол

Вадима Гаранина нет в заявке «Сочи» на матч со «Спартаком».

Команды встретятся в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Матч состоится сегодня, 5 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

В списке членов тренеров «Сочи», которые будут присутствовать на игре, нет старшего тренера Гаранина. Ранее появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение уволить специалиста.

Главный тренер южан Александр Точилин будет руководить командой в сегодняшнем матче. 

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