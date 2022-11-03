Гаранин не готовит «Сочи» к игре со «Спартаком». Решение о его уходе принято

не готовит «Сочи» к игре 16-го тура Мир РПЛ со .

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Гаранин не участвует в тренировочном процессе перед игрой со «Спартаком». Решение о его уходе с поста тренера «Сочи» принято.

Главным тренером с начала сезона заявлен .

Ранее появилась информация об увольнении Гаранина из «Сочи». Эти сведения вскоре опроверг владелец клуба Борис Ротенберг.

Кандидатами на пост тренера «Сочи» в случае увольнения 51-летнего специалиста называли Игоря Осинькина и Марко Николича.

Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

После 15 проведенных туров Мир РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице.