Гаранин не готовит «Сочи» к игре со «Спартаком». Решение о его уходе принято

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Вадим Гаранин не готовит «Сочи» к игре 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Гаранин не участвует в тренировочном процессе перед игрой со «Спартаком». Решение о его уходе с поста тренера «Сочи» принято.

Главным тренером «Сочи» с начала сезона заявлен Александр Точилин.

Ранее появилась информация об увольнении Гаранина из «Сочи». Эти сведения вскоре опроверг владелец клуба Борис Ротенберг.

Кандидатами на пост тренера «Сочи» в случае увольнения 51-летнего специалиста называли Игоря Осинькина и Марко Николича.

Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

После 15 проведенных туров Мир РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице. 

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