Паулу Футре: «Моуринью отказал «Реалу». Ему звонили, когда уходил Зидан, но он предпочел перейти в «Рому»

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Паулу Футре рассказал, что Жозе Моуринью отказался от возвращения в «Реал».

«Жозе выиграл Лигу конференций в прошлом году и принял проект «Ромы». Он верил в него с того момента, как подписал контракт. 

Он сказал «нет» мадридскому «Реалу». Когда Зидан уходил, он уже подписал контракт с «Ромой», но еще мог перейти в «Реал». Кто-то позвонил ему, но он предпочел поехать в Рим и начать этот проект», – сказал бывший полузащитник сборной Португалии.

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