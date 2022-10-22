Бензема – игрок года в Европе по версии Tuttosport, Анчелотти и Моуринью – тренеры, Перес – президент, Мальдини – менеджер, Шевченко дали приз за карьеру

Карима Бензема назвали лучшим игроком года в Европе.

Ранее полузащитник «Барселоны» Гави получил приз Golden Boy как лучший молодой игрок года в Европе от Tuttosport. Туринская спортивная газета вручила и другие призы.

Форварда «Реала» , ранее получившего «Золотой мяч», назвали лучшим футболистом Европы в 2022 году.

из и возглавляющий «Рому» признаны лучшими тренерами Европы.

из «Реала» – лучший президент, технический директор «Милана» – лучший менеджер. Рафаэла Пимента, принявшая дела Мино Райолы после его смерти, – лучший агент.

Бывший форвард и сборной Украины Андрей Шевченко получил приз Golden Boy Career Award за свою карьеру.

Экс-защитнику присудили премию имени за фэйр-плей.

Лучшей футболисткой года в Европе назвали обладательницу «Золотого мяча» из «Барселоны» Алексию Путельяс.

Гави из «Барсы» выиграл Golden Boy-2022 – мимо пролетели Беллингем и Мусиала. По делу?