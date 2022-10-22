Бензема – игрок года в Европе по версии Tuttosport, Анчелотти и Моуринью – тренеры, Перес – президент, Мальдини – менеджер, Шевченко дали приз за карьеру
Карима Бензема назвали лучшим игроком года в Европе.
Ранее полузащитник «Барселоны» Гави получил приз Golden Boy как лучший молодой игрок года в Европе от Tuttosport. Туринская спортивная газета вручила и другие призы.
Форварда «Реала» Карима Бензема, ранее получившего «Золотой мяч», назвали лучшим футболистом Европы в 2022 году.
Карло Анчелотти из «Мадрида» и возглавляющий «Рому» Жозе Моуринью признаны лучшими тренерами Европы.
Флорентино Перес из «Реала» – лучший президент, технический директор «Милана» Паоло Мальдини – лучший менеджер. Рафаэла Пимента, принявшая дела Мино Райолы после его смерти, – лучший агент.
Бывший форвард «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко получил приз Golden Boy Career Award за свою карьеру.
Экс-защитнику «Ювентуса» Джорджо Кьеллини присудили премию имени Гаэтано Ширеа за фэйр-плей.
Лучшей футболисткой года в Европе назвали обладательницу «Золотого мяча» из «Барселоны» Алексию Путельяс.
Гави из «Барсы» выиграл Golden Boy-2022 – мимо пролетели Беллингем и Мусиала. По делу?
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