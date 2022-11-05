«Реал» сыграет с «Валенсией» в полуфинале Суперкубка Испании 11 января, «Барселона» с «Бетисом» – 12-го. Турнир пройдет в Саудовской Аравии

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Стал известен порядок полуфинальных матчей Суперкубка Испании.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, в январе 2023 года. В нем примут участие «Реал», «Барселона», «Бетис» и «Валенсия».

11-го января чемпион Испании «Реал» сыграет с «Валенсией», финалистом национального кубка.

12-го января победитель Кубка Испании «Бетис» сыграет с «Барселоной», занявшей 2-е место в Ла Лиге.

Финал турнира состоится 15 января.

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