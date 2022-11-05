«Реал» сыграет с «Валенсией» в полуфинале Суперкубка Испании 11 января, «Барселона» с «Бетисом» – 12-го. Турнир пройдет в Саудовской Аравии

Стал известен порядок полуфинальных матчей Суперкубка Испании.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, в январе 2023 года. В нем примут участие «Реал», , «Бетис» и .

11-го января чемпион Испании «Реал» сыграет с «Валенсией», финалистом национального кубка.

12-го января победитель Кубка Испании сыграет с «Барселоной», занявшей 2-е место в .

Финал турнира состоится 15 января.