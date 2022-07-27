Рафинья: «Хочу взять с «Барсой» все трофеи – ЛЧ, Ла Лигу, кубки, КЧМ. Стараюсь дарить фанатам радость»

Новичок «Барселоны» заявил, что хочет взять все трофеи с клубом.

– Как вы представляете себе дебют на «Камп Ноу»?

– Победы, победы, забитые мячи, если получится. Хочу показывать максимум. Надеюсь, смогу провести отличный матч. Если я забью, то отлично. Если нет, то тоже очень хорошо. Но я надеюсь начать на так, как надо, чтобы зарядиться уверенностью на весь оставшийся год.

– Вы отлично начали предсезонку и уже завоевали любовь фанатов.

– Очень рад, что смог так быстро порадовать их. Куда бы я ни шел, я всегда стараюсь адаптироваться как можно быстрее, отдавать все силы на тренировках, в каждом матче и дарить фанатам много радости. Если болельщикам нравится моя игра, я чувствую большое счастье.

– И трофеи.

– Моя цель – победить в , Лиге чемпионов, кубках, на клубном чемпионате мира. Я хочу взять с «Барсой» все трофеи. И, выигрывая все это, ты будешь очень счастлив. Я нацелен на то, чтобы взять много трофеев с «Барсой», – сказал вингер.

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