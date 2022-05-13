Пике о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии: «Испании дали ЧМ-82, хотя Франко был диктатором. Нужно думать не о тех, кто руководит страной, а о простых людях»

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Жерар Пике высказался об участии его компании в организации Суперкубка Испании.

Сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) согласовала с компанией Kosmos, которая принадлежит защитнику «Барселоны», выплату 24 млн евро за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

– Эта неразбериха стала настоящим кошмаром, потому что в Испании всегда так – людям не нравится, когда речь идет о больших деньгах. Такова культура, все так, как есть. Но я очень горжусь тем, чего мы достигли в вопросе о Суперкубке Испании. Это был официальный турнир, где играли победители Ла Лиги и Кубка. Это был лишь один матч, и никого этот турнир особо не заботил. Ситуация похожа на Суперкубок Англии, но там все иначе – это первая игра сезона. Поэтому я предложил президенту испанской федерации [Луису Рубиалесу] изменить формат, добавив полуфиналы и финал, чтобы это был недельный турнир.

– Ты играешь за «Барселону» и убеждаешь президента федерации поменять формат турнира?

– Да, я просто подумал, что так будет гораздо лучше, и это уже доказано, ведь турнир уже три года проходит в таком формате. Сейчас интерес со всей страны совсем иной. Думаю, уже очевидно, что это большой успех.

Мы предложили проводить турнир не в Испании, потому что это дает возможность другим людям, которые не живут в Испании и не могут посещать матчи каждую неделю.

– В этом и спор, потому что это Саудовская Аравия. Что ты думаешь о Саудовской Аравии?

– Я полностью понимаю точку зрения людей, которые говорят, что не хотят ехать в Саудовскую Аравию. Но все-таки это не мое решение, его приняла федерация. У нас было два варианта: Саудовская Аравия и США, турнир мог проходить в Майами. Мы представили испанской федерации эти варианты, и они сделали выбор. Это было их решение.

Я понимаю тех, кто говорит: «Саудовское правительство, что они делают, права человека» и так далее. Я полностью понимаю это, но всегда говорю, что футбол и спорт открывают страны. Оказываясь там, ты понимаешь, что в стране много людей, которые вообще не связаны с правительством. И ты даешь им возможность насладиться, например, в этом году они увидели матч «Барселоны» с «Реалом». Если бы не Суперкубок Испании, там не было бы такой игры.

В 1982 году прошел чемпионат мира в Испании. Эту возможность нам дали в 1966 или 1967 году, когда в Испании правил Франко. Он был диктатором. Но ФИФА дала нам эту возможность, хотя человек, который правил страной, был диктатором. И ЧМ-82 дал нам шанс открыться миру.

Я не думаю, что мы должны думать лишь о том, кто руководит страной, о том, что эти люди делают. Нужно думать о простых людях, которые ни в чем не виноваты и не сделали ничего плохого. Мы просто хотим дать этим людям шанс насладиться футболом, – сказал защитник «Барселоны».

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