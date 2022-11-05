Григорян поддержал Гогниева: «Можно я четверостишие забацаю? Безликость есть отсутствие улик опасного наличия в нас личности»

призвал не сомневаться в способностях .

В пятницу «Химки» Гогниева выиграли 2:0 у «Оренбурга». Подмосковный клуб прервал серию из 15 поражений во всех турнирах. Гогниев не руководил командой со скамейки из-за дисквалификации.

«Много иронии по отношению к Гогниеву сейчас. Можно я четверостишие забацаю?

Бесцветен, благонравен и безлик,

Я спрятан в скорлупу своей типичности;

Безликость есть отсутствие улик

Опасного наличия в нас личности.

Это сложно с первого раза понять, но хочу сказать: не смейтесь над Гогниевым.

Я почему не смеюсь? Я его как игрока испытал как тренер. Я знаю, что в этом безумии есть огромная одержимость и огромная энергетика. Если у него получится, то все, кто прикалывается над ним, будут чувствовать себя очень некомфортно. А с такой степенью одержимости справиться очень сложно.

Хватит ли у вас тестостерона, господа футболисты бунтующие, справиться с Гогниевым? Давайте посмотрим, время рассудит», – сказал бывший тренер «Химок» в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».