Григорян поддержал Гогниева: «Можно я четверостишие забацаю? Безликость есть отсутствие улик опасного наличия в нас личности»
Александр Григорян призвал не сомневаться в способностях Спартака Гогниева.
В пятницу «Химки» Гогниева выиграли 2:0 у «Оренбурга». Подмосковный клуб прервал серию из 15 поражений во всех турнирах. Гогниев не руководил командой со скамейки из-за дисквалификации.
«Много иронии по отношению к Гогниеву сейчас. Можно я четверостишие забацаю?
Бесцветен, благонравен и безлик,
Я спрятан в скорлупу своей типичности;
Безликость есть отсутствие улик
Опасного наличия в нас личности.
Это сложно с первого раза понять, но хочу сказать: не смейтесь над Гогниевым.
Я почему не смеюсь? Я его как игрока испытал как тренер. Я знаю, что в этом безумии есть огромная одержимость и огромная энергетика. Если у него получится, то все, кто прикалывается над ним, будут чувствовать себя очень некомфортно. А с такой степенью одержимости справиться очень сложно.
Хватит ли у вас тестостерона, господа футболисты бунтующие, справиться с Гогниевым? Давайте посмотрим, время рассудит», – сказал бывший тренер «Химок» в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
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