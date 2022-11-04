Садыгов о реакции Гогниева на гол «Динамо»: «В этом нет ничего запредельного. Будь на моем месте другой человек, он бы так же радовался»

высказал мнение о реакции Спартака Гогниева на свой гол.

проиграли «Динамо» со счетом 1:6 в прошлом туре. Единственный гол красно-черных в этой игре забил Садыгов – с пенальти на 93-й минуте при счете 0:6.

Главный тренер команды , получивший красную карточку в перерыве, досматривал матч на трибуне. Он эмоционально отреагировал на гол, вскочив с места и ударив по креслу.

– Да, видел видео. Почему была такая реакция? Тренер радовался, что забили гол. Эта реакция тренера, он имеет на нее полное право. Я считаю, что в этом ничего такого нет запредельного.

– Писали, что была такая реакция, потому что именно ты забил.

– Я такой же игрок, как все остальные. Если бы на моем месте был другой человек, он бы так же радовался, – сказал футболист «Химок».

Гогниев бил по стулу и орал, празднуя гол «Химок». При 0:6 от «Динамо» 🤯