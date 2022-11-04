Анчелотти получил награду «Лев спорта» за 4 трофея с «Реалом» в прошлом сезоне

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Карло Анчелотти получил награду «Лев спорта».

Тренер «Реала» получил приз за 4 трофея в сезоне-2021/22 – победы в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Испании.

«Это следствие фантастического и незабываемого года. Мы достигли чего-то важного и уникального. Мы достигли этого вместе, и это была потрясающая связь.

Мы приняли во внимание ценности, которые отличали «Реал» и сделали его лучшим клубом в истории. Я нахожусь в фантастическом клубе, а Мадрид – фантастический город», – заявил итальянский специалист на торжественном вечере, организованном газетой El Español.

Напомним, что недавно Анчелотти догнал Алекса Фергюсона и делит с ним рекорд Лиги чемпионов по числу побед – 102.

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