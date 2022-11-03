«Реал» поздравил Анчелотти с рекордом по победам в ЛЧ – 103

«Реал» поздравил с рекордом в Лиге чемпионов.

Президент мадридского клуба вручил главному тренеру памятную футболку в честь 103-й победы в .

Напомним, после победы «сливочных» над «Селтиком» в 6-м туре группового этапа ЛЧ (5:1) появилась новость о том, что Анчелотти одержал 102-ю победу в этом турнире и повторил достижение .

Однако в эту статистику не была включена включена техническая победа «Милана» над «Интером» в сезоне-2004/05. Тот матч был прерван по ходу второго тайма из-за брошенного в голкипера «россонери» Диды файера с трибуны.

вышел в плей-офф Лиги чемпионов-2022/23. Мадридцы заняли 1-е место в группе с «Лейпцигом», «Шахтером» и «Селтиком», набрав 13 очков.

Фото: twitter.com/realmadrid