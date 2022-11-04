Юрий Семин: «Семак – лучший тренер РПЛ. Раньше «Локомотив» и ЦСКА ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично – «Зенит»
Юрий Семин назвал Сергея Семака лучшим тренером Мир РПЛ.
«Все результаты команд в турнирной таблице справедливые.
Лидерской стабильности «Зенита» могут позавидовать все клубы РПЛ. Раньше «Локомотив» и ЦСКА тоже ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично – «Зенит».
Работа Семака серьезная и вызывает восхищение. Сергей Семак – лучший тренер РПЛ», – заявил бывший главный тренер «Локомотива».
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