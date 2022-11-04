Юрий Семин: «Семак – лучший тренер РПЛ. Раньше «Локомотив» и ЦСКА ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично – «Зенит»

Юрий Семин назвал Сергея Семака лучшим тренером Мир РПЛ.

«Все результаты команд в турнирной таблице справедливые.

Лидерской стабильности могут позавидовать все клубы РПЛ. Раньше и тоже ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично – «Зенит».

Работа Семака серьезная и вызывает восхищение. – лучший тренер , – заявил бывший главный тренер «Локомотива».